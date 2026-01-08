愛知県長久手市は8日、国の「重点支援地方交付金」を活用し1人当たり5000円の現金を給付する物価高対策を発表しました。 対象は、今年2月1日時点で市に住民登録があり、国の「子育て応援手当」の対象となる子どもを除く、19歳以上の市民です。 長久手市のホームページによりますと、去年4月1日現在で19歳以上の市民の人口は約4万8000人です。 市担当者は、現金給付にした理由について「『おこめ券』より