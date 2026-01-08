俳優・アーティストの大泉洋（52歳）、1月25日に新曲「陽炎」を配信リリースすることが決定し、併せて1月11日よりアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」（CBC/TBS系）エンディングテーマに起用されることが発表された。大泉にとって自身初となるアニメタイアップ楽曲となる。「喪失と再生」をテーマにした新曲は、玉置浩二の楽曲提供によるミディアムナンバーとなっており、2023年10月にリリースした「あの空に立つ塔のように」以来の再タ