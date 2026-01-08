お笑いコンビ「２丁拳銃」川谷修士の妻で、放送作家・タレントの野々村友紀子が地震に遭遇した家族旅行ショットを公開した。野々村さんは８日までに自身のインスタグラムを更新。「鳥取〜島根旅行中にまさかの地震！チェックアウト前に温泉に入って上がった瞬間、大きな揺れ。びっくりしたけど、家族も無事で感謝です。写真は到着した日の鳥取砂丘（地震はこの翌朝）」と記し、夫の川谷との仲良し夫婦ショットをアップ。「