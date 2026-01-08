芸能事務所クリエイティブオフィスキューは８日、ジャンルレスな新しい才能と魅力を開拓する次世代のエンターテインメントプロジェクト「ＣＵＥｒａｔｉｏｎ」が企画する新たなイベント「ＣＵＥｒａｔｉｏｎｔｈｅＬＩＶＥ＃００１（キュレーションザライブ）」を、２月１５日に札幌の「ｃｕｂｅｇａｒｄｅｎ」で開催することを発表した。初回は数々のバトルでその名をとどろかせるラッパーの「脱走（ダッソウ）」