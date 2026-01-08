ビーケージャパンホールディングス（東京都千代田区）が展開する「バーガーキング」が、人気シリーズ「マッシュルームワッパー」の冬の新作となる「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」を1月9日から期間限定で発売します。【画像】厚み、えぐっ！コチラが”期間限定の期間限定”マッシュルームワッパーです！！うまそ！「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」は、直火焼きの100％ビーフパティに、ロー