元日に滑川市で発生した火災で、焼け跡から見つかった遺体の身元が火元の住宅に住む67歳の男性であることがわかりました。この火災は、元日の午前5時半ごろに滑川市下小泉町で住宅4棟が焼け、焼け跡から1人の遺体が見つかったものです。滑川警察署は遺体の身元について、火元の住宅に住む西尾誠さん（67）と判明したと発表しました。司法解剖の結果、西尾さんの死因は焼死とみられています。実況見分では西尾さんの住宅の1階北側の