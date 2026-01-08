7日、中国・上海で記者団と懇談する韓国の李在明大統領（中央）（聯合＝共同）【ソウル共同】中国の習近平国家主席との首脳会談を終えた韓国の李在明大統領は7日、中国が実施する韓流コンテンツ規制を巡り「段階的に解決されるだろう」と期待を示した。帰国前に上海で記者団に述べた。ただ中国側発表には韓流関連の言及はなく、両国間の温度差も浮かんだ。韓国の尹錫悦前政権は米国や日本との連携を急速に強め、対中関係が悪化