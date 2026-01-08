アメリカ・カリフォルニア州では“トレカドロボー”が相次いでいます。到着した警察官が目撃したのは荒らされた店内。このわずか6分前、ショーケースに並んでいたのは世界的に人気のポケモンカード。すると、店内に続々とフードをかぶった人物たちが入ってきました。5人組の“ポケカ窃盗団”です。1人がバールのようなものでショーケースを破壊。その後、別の人物が次々とポケカなどをかき集め、袋に入れていきます。棚のカードも