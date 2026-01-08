きょうの県内は、雪の降る一日となりました。冬型の気圧配置となり上空には寒気が流れ込んでいます。県内は各地で雪が降り、特に山間部で積雪が増えています。午後5時の積雪は、富山市で2センチ、砺波市で5センチ、猪谷では37センチとなっています。また、日付が変わってから気温は下がり、富山市や高岡市で1度前後と厳しい寒さとなりました。あす朝までの降雪量は、多い所で平野部が5センチ、山間部が15センチです。雪は、あす朝