沖縄県の玉城デニー知事（右）と会談する小泉防衛相＝8日午後、沖縄県庁小泉進次郎防衛相は8日、就任後初めて沖縄県の玉城デニー知事と県庁で会談した。同県に米軍施設が集中している現状を踏まえ、基地負担軽減に努力する考えを伝える一方、中国の軍事活動活発化などを受け南西地域の防衛体制強化が重要だと強調。会談後、記者団に「両輪の取り組みを進める決意だ」と述べた。小泉氏は会談で、米軍普天間飛行場（同県宜野湾市