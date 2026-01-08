女優糸原美波（29）と俳優門脇慎剛（31）が結婚したと8日、それぞれのSNSで発表した。ウエディングドレスとタキシード姿で手をつないで笑顔を見せる仲むつまじいツーショットも公開した。「いつも応援してくださる皆様日頃お世話になっている皆様へご報告させていただきますこの度、結婚いたしました」と伝えた。「これからは夫婦としてお互いに支え合い皆様への感謝の気持ちを忘れず一日一日を大切に歩んでまいります。