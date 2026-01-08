COSRXから「PDRN エクソソーム スキンプレーニング グレーズ マスク」が1月9日に楽天市場で発売となる（Qoo10にて先行発売中）。■ピーリングマスククリーム状のマスクを塗布し、乾燥後に剥がすタイプのピーリングマスク。古い角質やざらつきを穏やかに除去し、つるんとなめらかなツヤ肌へ導く処方設計。話題の成分PDRNが肌の再生シグナルをサポートし、エクソソームが美容成分を肌のすみずみまで届け、ハリ・弾力・輝きを引き出す