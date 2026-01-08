自民党の前衆議院議員・細田健一氏が次の衆議院選挙をめぐって新潟2区からの出馬を断念したことがテレビ新潟の取材でわかりました。細田氏は2012年の衆議院選挙・旧新潟2区で自民党から出馬し初当選。衆議院議員を4期務めましたがおととしの衆院選では派閥の裏金問題で自民党から公認を得られず、落選しました。次の衆院選に向けて新潟2区からの出馬を模索していましたが、断念したことがテレビ新潟の取材でわかりました。1月20日