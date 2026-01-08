LOTポーランド航空は、「ビッグセール」を1月8日から18日まで開催する。ヨーロッパ・中東行きエコノミークラス、プレミアムエコノミークラスが対象となる。エコノミークラス往復総額運賃の一例は以下の通り。搭乗期間は2月1日から6月30日まで。受託手荷物は含まれていない。予約クラスはプレミアムクラスが「R」、エコノミークラスが「O」。・東京/成田発着ストックホルム（110,410円）、バルセロナ（111,110円）、マドリード（111