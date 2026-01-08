山形県内の人口減少対策について、吉村知事はきょう、交流人口を拡大し、県内経済を縮小させないよう取り組む考えを示しました。 【写真を見る】吉村知事人口減少問題などへ取り組むと強調副知事2人制についても言及（山形） 吉村知事「活力ある明るい山形の未来に向けて決して後ろ向きにならずオール山形で積極的に取り組んでいきたい」 これはきょう行われた定例会見で述べたものです。 県内の人口は、去年５月に