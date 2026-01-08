「AWAODORI SPECIAL UNIFORM」。徳島ヴォルティスが公式サイトで伝える。１月８日にJ２・J３百年構想リーグで着用するユニフォームデザイン（フィールドプレーヤー用）を発表。次のようにコンセプトを説明した。「Jリーグが変革を迎えるシーズンとなる2026年。明治安田J２・J３百年構想リーグという特別な大会を戦うユニフォームとして、徳島県を代表する伝統芸能『阿波踊り』を表現するデザインを採用しました。 このユ