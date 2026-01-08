県内の広い範囲で積雪が増えました。魚沼市守門では積雪が137cmとなっていて、その他にも大雪警報が発表されている地域があります。中越や上越の山沿いでは、9日(金)明け方にかけて大雪による交通障害に警戒が必要です。 ■入澤芽生記者 「新潟市中央区の正午現在、細かい雪とともに強い風が吹き荒れています。」 8日は、県内の広い範囲で雪に･･･。午後5時時点の積雪は、魚沼市守門で137cm、津南町で119cm、十日町で97cm、