現在、県内でもっとも積雪が多い魚沼市守門にUXの白井記者がいます。 1時間半ほど前から細かい雪が降っていましたが、現在の魚沼市守門は小康状態となっています。手元の気温計は1.2℃を示していて、体の心から冷えるような寒さとなっています。 地元の人によりますと、朝方から昼にかけて雪の降り方が強まったということです。そのため屋根の上には約1mくらいの雪がこんもりと積もっています。 雪の中に足を入れてみます