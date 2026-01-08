8日(木)日中は各地で雪が降り、大雪となったところがあります。8日(木)午後5時時点の積雪は、魚沼市守門で137cm、津南町で119cmと1mを超えていて、平野部の上越市高田でも51cmまで雪が積もっています。 そして、現在【大雪警報】が出ている地域があります。 これらの地域では、9日(金)明け方までは大雪による交通障害などに警戒をしてください。 ◆大雪警報 南魚沼市、湯沢町、十日町市、津南町、上越市、糸魚川市、妙高市