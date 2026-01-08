価格の高止まりが続くコメについて、今後3カ月では下落傾向がさらに強まるとの調査結果が発表されました。 新潟市西区のスーパー『ichiman(いちまん)』。県産コシヒカリは5kg当たり4828円で販売されていました。こちらのコメは農家から直接仕入れていて、2025年11月ごろに400円ほど値下げしたといいます。 ■ichiman 高井栄二朗店長 「農家が1年うちの店用に量は確保しているので、このペースで(販売すると