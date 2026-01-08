価格の高止まりが続くコメについて、今後3カ月では下落傾向がさらに強まるとの調査結果が発表されました。今後の見通しについて専門家に聞きました。 米穀機構は、今後3カ月のコメ価格の見通しを示す指数が「27」と発表。この指数は横ばいを示す50を下回るほど『下落傾向』が強まることを表しています。前の月と比べ5ポイント低下し、3カ月連続で50を下回っています。 新潟大学農学部の伊藤亮司助教は「県内でも消費のだぶつ