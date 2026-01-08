新潟市西蒲区にある『岩室温泉』が、2年連続の快挙です。魅力のある温泉地を決める温泉総選挙の「おもてなし」部門で2年連続日本一に輝きました。 江戸時代から300年の歴史がある『岩室温泉』。新潟市で唯一の温泉街です。7日、岩室温泉観光協会の岡粼秀会長らが新潟市の中原市長に受賞を報告しました。 岩室温泉は、国民の投票によって魅力のある温泉地を決める温泉総選挙の『おもてなし部門』で第1位を受賞。さらに