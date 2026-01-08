人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月9日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）思い出話に花を咲かせよう。心和む時間を得られるはず。11位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）今日は現実的になると吉。夢を追うのは後日に回して。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）ボランティア精神で行動を。電