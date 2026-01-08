年間売上高100億円をめざす国の中小企業の支援策「100億宣言企業」について、小森卓郎衆院議員は、地域全体の魅力向上へ積極的に後押しする考えを示しました。新年の挨拶で8日、北陸放送を訪れた小森衆院議員は能登の復興について、これまでカバーしきれなかった被災地への交付金や補助金の支援に取り組む姿勢を示しました。また、経済産業省の政務官として中小企業の成長投資に触れ、年間売り上げ100億円をめざす「100億宣言企業