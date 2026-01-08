大阪府岸和田市の商店街で、車が警察官をボンネットに乗せたまま約700m逃走して逃走、警察が殺人未遂などの疑いで捜査していた事件で、男が逮捕されました。殺人未遂と公務執行妨害の疑いで逮捕されたのは、住居不詳で無職の久保泰範容疑者（40）です。警察によりますと久保容疑者は岸和田市の路上で、交通取り締まりをする警察官に車を突進させ、殺害しようとしたなどの疑いがもたれています。一部始終を捉えた付近の防犯カ