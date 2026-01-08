ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関9th山口シネマ杯」が9日、初日を迎える。8日は前検が行われた。ベテラン河合三弘（55＝愛知）が2連対率43％の好調47号機を手中にした。前回使用の梶原正も初日から大敗なく着順をまとめて、しっかり準優進出（4着）を果たした。その快パワーは今節も健在だ。「ペラはそのまま。足はちょっと良かった。グイグイ出ていくほどではないけど、班でも余裕があった。試運転で