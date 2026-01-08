1月7日、元『SKE48・AKB48』の松井珠理奈と、『BOYS AND MEN』の辻本達規が都内のホテルで結婚記者会見を行った。愛知県西尾市の呉服店で仕立てたという着物に身を包んだ東海地方出身の2人が会場に入ると、大きな拍手が送られた。【写真】ふたりの指にキラリと輝いた『MIKIMOTO』の婚約指輪松井珠理奈と辻本達規の馴れ初め「松井さんの着物についていた帯留めは、愛知産の瀬戸物をチョイスしていて、地元愛を感じました。辻本さ