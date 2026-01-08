テレビ朝日系「プロ野球史上最強ってナンだ！？」が４日に放送され、ウッチャンナンチャン・南原清隆がＭＣを務めた。野球大好き有名人たちが集まり「○○年のウチが史上最強！」と推しチームの歴史や愛を語りあう。名捕手として活躍した古田敦也氏がＶＴＲ出演した。古田氏は、１９９０年、ヤクルトスワローズにドラフト２位で入団すると、２年目にはセリーグの捕手では初となる首位打者を獲得。２００６年にはプロ野球史上