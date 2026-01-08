ラグビー・リーグワン1部の東京SGは8日、第4節・神戸戦（10日、味スタ）へ向けて東京都府中市内のグラウンドで全体練習を行った。今季限りで現役を引退すると5日に発表した元日本代表のSH流大（33）が会見に臨み、決断の経緯と理由を明かした。2019年、2023年と2大会連続でW杯に出場。その後「ぼんやりとあと2シーズンぐらいで終えようかな」と引退を考え始めたという。「やろうと思えばまだ全然できますし、体の状態もプレー