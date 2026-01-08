スケートボードで世界一に輝いた中学生！去年の世界大会で優勝した松本雪聖（いぶき）選手(13)。次の夢は、オリンピックです！熊本県氷川町にある、竜北中学校。2年生の松本雪聖さんです。松本さんは去年、スケートボード・ストリートのワールドカップで優勝した“世界一の中学生”なんです。■松本雪聖選手「おめでとうとか言われたんですけど、まだ実感がわかなくて、世界一になったのかな