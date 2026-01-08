流通大手2社の25年3〜11月期連結決算流通大手2社の2025年3〜11月期連結決算が8日出そろい、イオンは本業のもうけを示す営業利益が前年同期比23.1％増の1447億円と過去最高だった。ショッピングモール事業などがけん引した。セブン＆アイ・ホールディングスは、9月に出資比率を引き下げたスーパー事業が減益のコンビニ事業を補い、3.1％増の3250億円と増益だった。イオンの営業利益は独自商品「トップバリュ」などで集客したシ