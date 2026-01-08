俳優の小手伸也（52）が8日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。同世代の俳優をライバル視した。この日は8日スタートのフジテレビ系ドラマ「プロフェッショナル保険調査員・天音蓮」で共演の女優岡崎紗絵（30）とともに出演した。出演者が新年の書き初めを披露する中、小手が書いたのは「打倒ツダケン」。俳優で声優も務める津田健次郎（54）を意識したもの。津田とは「舞台のときは相談に乗ったり、アニ