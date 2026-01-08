日本製鉄は1月8日、過酷な腐食環境に対応するニッケル耐食合金「Alloy825」厚板の販売を2026年1月から開始したと発表した。JIS規格の「NCF825」にも適合する材料だという。Alloy825の化学成分○ニッケル耐食合金「Alloy825」の概要Alloy825は、高ニッケル・高クロムをベースに、モリブデンやチタンなどを含有する合金。硫酸や塩酸などを扱う過酷な腐食環境において、耐酸性や耐応力腐食割れ(SCC)性に優れた耐食性を発揮するとされ