女優・のん（32歳）が1月6日、公式ブログを更新。自身が主演を務める連続ドラマ「MISSKING（ミス・キング）」（ABEMA）への思いと、共演者とのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。「MISSKING（ミス・キング）」は、天才棋士・彰一（中村獅童）に人生を奪われた主人公・国見飛鳥（のん）が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。辛い過去と向