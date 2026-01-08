【Trio-Try-iT Figure -柊つかさ-/-柊かがみ-】 6月ごろ展開予定 「Trio-Try-iT Figure -柊つかさ-」 フリューは、プライズ「Trio-Try-iT Figure -柊つかさ-/-柊かがみ-」を6月ごろに展開することを発表した。 本製品は、アニメ「らき☆すた」に登場する「柊つかさ」と「柊かがみ」の制服姿を、同社のプライズフィギュア「Trio-Try-iT（トリオトライト）」で商品化するもの。