11日(日)〜12日(月・祝)にかけて、冬型が強まり、北陸地方の上空には今季これまでで最も強い寒気が南下するでしょう。「西風の冬型」となるため、富山や福井など平地でも大雪となる所がありそうです。等圧線の間隔が狭く、風も強まるため、暴風や高波にも警戒が必要です。3連休中の移動は気象情報をよく確認して無理のない計画を立ててください。10日〜11日に低気圧急発達冬型強まる10日(土)は、低気圧が日本海を発達しながら進