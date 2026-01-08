規制線の中で集まる複数の捜査員。8日午前、東京・大田区のマンションで40代くらいの男性が死亡しているのが見つかったのです。鍵のかかっていた部屋で、大量の血を流して倒れていたという男性。何が起きたのでしょうか。現場は、JR大森駅と京急大森海岸駅に挟まれた住宅街に建つマンションです。緊急事態を知らせる通報が警視庁に入ったのは、8日午前10時半ごろ。「連絡が取れない友人宅に来たが入れない」と110番通報がありまし