俳優・黒川想矢（16）のスタッフ公式Xが8日までに更新され、「舘プロ」の新年会の様子が公開された。【写真】「舘プロ」お餅つき新年会所属俳優がずらり舘プロの公式Xでは「本年もお揃いの法被を着て、お餅つきを行いました！所属俳優一同、今後とも精進して参ります。引き続き応援のほど、宜しくお願い申し上げます」と、所属俳優たちがずらり。舘ひろしを中心に、池田努、小越勇輝、青柳尊哉、竹内夢、増本尚、そして黒