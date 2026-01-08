時速100kmを超えるスピードで赤信号を無視し、ひき逃げ事件を起こしていました。阪元昊容疑者（20）は12月22日、埼玉・狭山市で時速100km以上で車を運転し、赤信号を無視して、横断歩道を渡っていた森口和樹さん（25）をはねて死亡させ、そのまま逃げた疑いが持たれています。阪元容疑者は当時、酒を飲んでいて、約2時間後、現場から4kmほど離れた場所で警察官に発見され、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されていました。調べに対