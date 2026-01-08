元伊藤忠商事社長で、中国大使も務めた丹羽宇一郎（にわ・ういちろう）氏が２０２５年１２月２４日、老衰で死去した。８６歳だった。葬儀は今年１月５日に親族のみで執り行われた。丹羽氏は愛知県出身で、１９６２年に名古屋大法学部を卒業後、伊藤忠に入社した。主に食料部門を歩み、９８年に社長に就任した。９９年度の決算では、バブル期に拡大した不動産など約４０００億円規模の不良債権処理を断行。食料・生活関連など