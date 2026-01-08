大分市の中学校で、生徒がほかの生徒に暴行している様子を撮影したとみられる動画がSNSで拡散されています。市の教育委員会は、当事者とみられる複数の生徒から事情を聞くなど、調査を進めています。大分市教育委員会などによりますと、動画は大分市内にある中学校の名前とともに、8日未明にXに投稿されました。生徒が別の生徒に殴る蹴るなどの暴行をしている様子を撮影したと見られる動画で、SNSで拡散されています。中学校や市教