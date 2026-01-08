8日、山梨県大月市と上野原市にまたがる「扇山」で山林火災が発生し、現在も延焼中です。警察や消防によりますと8日午前10時45分ごろ、山梨県大月市と上野原市にまたがる扇山の中腹で「煙が見える」などとふもとの住民から通報がありました。火は集落の1キロほどまで迫っているということです。消防関係者によりますと、火元付近は風が強いため消火には時間がかかる可能性があるといい、また、廃材が積まれた登山者の休憩スペース