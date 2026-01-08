放送作家の野々村友紀子（51）が8日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。約20年前からのセクハラ行為が発覚した福井県の前知事についてコメントした。番組では、福井県の杉本達治前知事が4人の女性職員に性的関係を求めるメッセージをLINE（ライン）や私用メールで約1000通送信したほか、体を触る3件の身体的接触など約20年にわたりセクハラ行為があったと認定したことを取り上げた。特別調査委員の河合健司弁護