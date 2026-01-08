2024年にグラビアデビュー後、「令和の超新星」として瞬く間に注目を集めた山田あいさんのSPA! グラビアン魂デジタル写真集「山田あい「ゴージャスなカラダ」がリリース。誌面カットが公開されました。【写真】清楚なワンピース姿の山田あいさん名前のとおりのIカップでパーフェクトボディの持ち主の山田さん。同写真集は、週刊SPA!名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んでいます