レクサス顔のトヨタ「商用バン」に反響殺到！2025年12月5日から7日までインテックス大阪で開催された「Japan Mobility Show Kansai 2025 第13回大阪モーターショー」。会場が多くの来場者で活気に包まれるなか、ひときわ熱い視線を集めていたのが、大阪府富田林市に拠点を置く「パパママカーズ」のオリジナルカスタムモデル「マウントエース」です。【画像】超カッコいい！ これがレクサス顔の「商用バン」です！（30枚以上）