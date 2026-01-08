私はサオリ。夫のイッペイ、息子のアオト（8歳）、娘のリカ（4歳）と4人で暮らしています。昨日、子どもたちがそろって熱を出しました。しかしイッペイはまるで他人事のように「子どもを理由に休めていいな」と言い放ったのです。子どもたちがもっと小さい頃は近所に母がいて手伝ってくれていたから、イッペイは子どもの看病なんてしたことがありません。だから翌日はイッペイに休みを取ってもらうことにしました。そして夜になっ