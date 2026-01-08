¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤·¤Ê¤¬¤é¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥å¥ªWink¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÎëÌÚÁáÃÒ»Ò(56)¤¬¸ø³«¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ÎËºÇ¯²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤È¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡¦¥«¥é¥ª¥±¤Ë¶½¤¸¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö20Ç¯°Ê¾å¥Ü¥¦¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥É¥­¥É¥­¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³§ÍÍ¤È¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤Þ¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö