◆バレーボール・全日本高校選手権東九州龍谷2―0富士見（8日、東京体育館）春高バレーの女子準々決勝が行われ、6大会ぶりの優勝を目指す東九州龍谷（大分）が富士見（静岡）を2―0（26―24、25―21）で破って5年ぶりのベスト4入りを決めた。第1セット（S）は序盤から優勢に進めてリードを広げたが、富士見の追い上げもあって競り合いに。それでも忠願寺莉桜（2年）らを中心に攻撃を組み立てて冷静に取り切った。第2Sも粘