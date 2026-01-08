県内公立高校入試の前期特色選抜の志願倍率がきょう発表されました。 【画像】志願倍率 はじめて実施される前期試験。全体の志願倍率は、１．１２倍となりました。 各高校の志願倍率をみていきます。 ■村山地方 山形東探究科は、全体で１番目に高い５．７５倍、山形南理数科は全体で５番目に高い３．２５倍などとなっています。 山形工業はいずれの学科も１倍を超えていて最も高いのは情報技術の２．５５倍となっています。