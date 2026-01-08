8日午後3時20分ごろ、福岡県久留米市高良内町の九州自動車道下り線久留米インターチェンジ（IC）−広川IC間で「車が燃えている。人が乗っている」と、別の車で通行中の男性から110番があった。県警高速隊によると、路肩に止まった普通貨物車から出火し、1台が全焼。運転席から性別不明の遺体が見つかったという。火災の影響で同区間は約5時間にわたって通行止めとなった。